В Помпеях восстановили «ландшафтную» фреску возрастом более 2 тыс. лет

При восстановлении одной из самых красивых фресок древнего города использовался лазер.

Помпеи были уничтожены извержением Везувия в 79 году нашей эры. Руины здания, стены которого украшала фреска, были найдены в 1913 году.

По мнению ученых, этот дом был построен во II веке до нашей эры, он был резиденцией семьи местного судьи, сообщает Daily Mail. Фреска находилась на задней стене виллы. Она была создана в так называемом третьем стиле древнеримской живописи, который был популярен в 20-10-е годы до нашей эры.

После этого за изображением не ухаживали более ста лет, поэтому фреска сильно обветшала. Ученые восстановили рисунок, теперь на нем отчетливо видна сцена охоты на диких животных — лев преследует быка, леопард нападает на овцу, а кабан бросается на оленя.

Такая полная фреска является редкостью в Помпеях, отмечают ученые. Обычно подобные ландшафтные изображения украшали стены периметра Помпейских садов, чтобы визуально расширить пространство, для чего сейчас применяют зеркала.