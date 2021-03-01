Академия Никиты Михалкова открывает прием заявок на поступление на следующий учебный год

Официальный прием электронных заявок на обучение на 2021/2022 учебный год открыт по программам подготовки дополнительного профессионального образования.

В числе программ — «Актерское искусство в современных условиях», «Искусство режиссуры в 21 веке» и «Продюсер — век 21». Абитуриенты, успешно прошедшие творческие испытания, смогут на протяжении всего периода обучаться в Академии Н.С. Михалкова бесплатно, благодаря поддержке Благотворительного фонда Елены и Геннадия Тимченко.

Важным условием поступления в Академию Н.С. Михалкова по-прежнему является наличие высшего профильного профессионального образования по специальностям «актер», «режиссер» или «продюсер», причем профильность продюсеров определяется в индивидуальном порядке, а также опыт работы в профессиональной сфере.

Первичный отбор слушателей будет проходить по присланным анкетам. Подать заявку на обучение можно двумя способами. Первый — заполнить анкету-онлайн на официальном сайте Академии www.academynsm.ru. Второй — скачать ее, а затем ответить на вопросы анкеты и выслать заполненную анкету на электронный адрес anketa@academynsm.ru.

Для актерской мастерской к электронной анкете необходимо приложить ссылку на свою видеовизитку и/или шоурил. Для режиссерской — обязательно предоставить синопсис будущего дипломного фильма и автобиографию в художественной форме. Поступающие на продюсерское отделение также должны приложить к анкете письменную работу (эссе) объемом не более 4 страниц формата А4, состоящую из синопсиса предполагаемого проекта, его жанра, предложений по реализации постановочной работы и продвижению проекта, отражающую уровень ранее полученных знаний в области продюсерства (полный перечень требований для написания письменной работы (эссе) указан на официальном сайте в разделе «Абитуриентам»).

Заключительным этапом кампании станет творческое собеседование, которое проводится в очной форме и состоится в августе 2021 года. К нему будут допущены лица, успешно прошедшие все предварительные этапы отбора.

В рамках приемной кампании Академии Н.С. Михалкова с апреля по июнь 2021 года в Барнауле, Волгограде, Воронеже, Екатеринбурге, Магнитогорске пройдут выездные региональные кастинги, реализуемые при поддержке Благотворительного фонда Елены и Геннадия Тимченко. Рекомендованные выездной комиссией абитуриенты будут допущены к прохождению сразу финального тура отбора в Академию. Для молодых специалистов из регионов это шанс не только заявить о себе, раскрыть свой профессиональный потенциал и пополнить «культурный багаж», но и получить возможность подняться на новую профессиональную ступень, пройдя обучение в Академии на льготной основе (бесплатно, за счет поддержки Благотворительного фонда Елены и Геннадия Тимченко).

Подробную информацию о проведении творческих испытаний смотрите на официальном сайте Академии www.academynsm.ru.

Для участия в программе «Поддержка молодых специалистов театра и кино из регионов страны» Благотворительного фонда Елены и Геннадия Тимченко абитуриенты должны иметь гражданство Российской Федерации, успешно пройти конкурсный отбор, иметь высшее профильное профессиональное образование.