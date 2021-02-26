Сообщения о заражении звезды «Солдат» коронавирусом оказались ложной тревогой

Артист сдал повторный тест на коронавирус, и он оказался отрицательным.





Российский артист театра и кино Борис Щербаков опроверг информацию о том, что он болен коронавирусом. По словам 71-летнего актера, его первый тест на COVID-19 показал положительный результат, но на всякий случай он решил сдать еще один анализ, который показал уже отрицательный результат.





«Так что со мной все хорошо», - подчеркнул Щербаков в беседе с корреспондентом ТАСС. Он добавил, что чувствует себя здоровым.





Ранее некоторые СМИ сообщили, что Борис Щербаков ушел на самоизоляцию после обнаружения у него коронавируса.





Борис Щербаков родился на Васильевском острове в Ленинграде 11 декабря 1949 года. Его родители познакомились во время Великой Отечественной войны. Отец был шофером, мать работала регулировщицей на Дороге жизни.





В 1972 году Щербаков окончил школу-студию при МХАТ, в том же году поступил во МХАТ. Первой его работой стала роль Саньки в спектакле «Сталевары». В 2003 году актер ушел из театра.





Снимался в клипах певицы Любови Успенской, был одним из постоянных ведущих Первого канала. Известен по своим ролям в фильме «Легенда № 17», сериале «Солдаты» и др.