Химия доказала, что динозавров на Земле уничтожил астероид





Обнаруженный в мексиканском кратере Чиксулуб редчайший химический элемент разрушил все остальные гипотезы.





Авторы исследования, представленного в научном журнале Science Advances, заявили, что обнаружили в составе пыли внутри ударного кратера Чиксулуб иридий. Этот химический элемент крайне редко встречается на Земле, зато часто входит в состав некоторых космических объектов.





Это открытие позволяет, по мнению специалистов Брюссельского свободного университета, поставить точку в вопросе о причинах вымирания динозавров. Ученые уверены, что 75% всего живого на Земле в ту эпоху погибло из-за последствий падения астероида. «Круг, наконец, замкнулся», - констатировал Стивен Годерис, ведущий автор исследования.





Ученые смогли восстановить картину древней катастрофы. После удара астероида о земную поверхность планету заволокло пеленой пыли и испарений, которые надолго закрыли Землю от солнечного света. Это спровоцировало длительное похолодание, которое в свою очередь привело к массовому вымиранию большей части живых существ.





Астероидная версия причин гибели динозавров считалась в научной среде ведущей с 1980 года, когда в геологическом слое впервые была обнаружена астероидная пыль. Новые данные лишь еще раз подтверждают правильность этой гипотезы.