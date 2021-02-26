«Одноклассники» сняли первый сериал «Пять с плюсом»





Социальная сеть «Одноклассники» сняла первый собственный многосерийный фильм.



Проект получил название «Пять с плюсом», в нем приняли участие Лукерья Ильяшенко, Артем Цуканов, Дмитрий Ендальцев, Артем Ешкин, Юлия Франц. За постановку отвечает Дина Штурманова («Интерны», «Универ»).



Сериал рассказывает историю молодой пары, которая решает заработать на свадьбу и сдать в аренду две из трех комнат московской квартиры, подаренной родителями. Герои фильма учатся брать ответственность за свои решения, поступки и обретают новых друзей, сообщили авторы проекта.



Сериал включает 10 эпизодов, каждый из которых будет выходить раз в неделю.



Премьера фильма приурочена к 15-летию соцсети и запланирована на 25 марта 2021 года.