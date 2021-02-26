Скончался художник-постановщик «Винни-Пуха» Владимир Зуйков





На 87-м году жизни скончался художник-постановщик анимационных фильмов «Винни-Пух» и «Фильм, фильм, фильм» Владимир Зуйков. О смерти художника сообщает в пятницу, 26 февраля, пресс-служба студии «Союзмультфильм».



По словам шеф-редактора «Союзмультфильма» Сергея Капкова, причиной смерти художника стал коронавирус.



«К сожалению, одного из выдающихся мастеров отечественной анимации, Владимира Николаевича Зуйкова не стало. Глубоко соболезнуем друзьям, родным и коллегам», — сказали в пресс-службе студии.



Информация о дате и месте похорон будет объявлена позже.



