Музей Москвы представил онлайн-выставку «Новогодний маскарад»

На сайте проекта «Музейная Москва онлайн» можно увидеть праздничные советские маски из картона, сообщила пресс-служба музея.

Моду надевать маски из папье-маше на новогодние торжества ввела в XVIII веке императрица Анна Иоанновна. Золотой век рождественских маскарадов наступил в середине следующего столетия. Наряду со взрослыми стали появляться и детские маскарады: девочки наряжались феями, цыганками и Красными Шапочками, а мальчики переодевались в пиратов, королевских пажей и царевичей, отмечается в сообщении.

После Октябрьской революции елку и Рождество некоторое время пытались запретить как пережиток буржуазного прошлого. Однако в конце 1940-х годов маски снова стали символом праздника.

Вначале маски мастерили дома, однако постепенно готовые изделия стали появляться и в массовой розничной продаже. Промышленное производство масок началось к VI Всемирному фестивалю молодежи и студентов в 1957 году. В 1970-е годы во многих городах СССР новогодние маски штамповали из картона.

Часто новогодние маски делали на картонажных фабриках или на производствах по выпуску спорттоваров. В фондах Музея Москвы сохранились маски обезьяны, клубники и теленка, созданные на Спорткомбинате Воронежского областного совета «Динамо». Возможно, это было самое масштабное по количеству изделий и разнообразию ассортимента производство карнавальных масок в СССР. Мастерская в Воронеже выпускала новогодние маски начиная с 1950-х годов вплоть до своего закрытия в 1990-х.