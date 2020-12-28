Басков признался в любви к своей кошке Шанель

28.12.2020

Популярный певец сделал признание Николай в предновогоднем выпуске программы «Привет, Андрей!» на телеканале «Россия 1».

Исполнитель заявил, что в настоящее время его «невозможная любовь» — это кошка, которая появилась у него в текущем году. В эфире шоу артисты вспоминали хиты прежних лет и рассказывали о своих главных событиях уходящего года.

О том, что у Баскова появилась кошка Шанель, ставшая очень популярной в соцсетях у его поклонников, напомнил ведущий шоу Андрей Малахов. «Она собирает больше просмотров, чем я», — со смехом подтвердил Басков.

По словам певца, столько любви, сколько домашние животные, не может подарить никто. Причем эта любовь бескорыстна, уверен артист.

«Это моя любовь сейчас невозможная», — заявил Басков. «Другой-то нет», — с иронией подметил также присутствовавший в эфире Григорий Лепс.