Басков признался в любви к своей кошке Шанель

28.12.2020
Исполнитель заявил, что в настоящее время его «невозможная любовь» — это кошка, которая появилась у него в текущем году. В эфире шоу артисты вспоминали хиты прежних лет и рассказывали о своих главных событиях уходящего года.
О том, что у Баскова появилась кошка Шанель, ставшая очень популярной в соцсетях у его поклонников, напомнил ведущий шоу Андрей Малахов. «Она собирает больше просмотров, чем я», — со смехом подтвердил Басков.
По словам певца, столько любви, сколько домашние животные, не может подарить никто. Причем эта любовь бескорыстна, уверен артист.
«Это моя любовь сейчас невозможная», — заявил Басков. «Другой-то нет», — с иронией подметил также присутствовавший в эфире Григорий Лепс.