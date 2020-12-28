Бивни с затонувшего в 1533 году корабля рассказали о бизнесе охотников за слоновой костью

Об открытии, сделанном в 2008 году на побережье Намибии, пишет «National Geographic Россия».

Ученые нашли затонувшее судно, погребенное под слоем песка в рукотворной морской лагуне, ставшей соленым озером и затем осушенным алмазодобытчиками. Ученые опознали судно как португальский торговый корабль «Бом Жезус» («Добрый Иисус»), пропавший без вести по пути в Индию в 1533 году.

В трюмах корабля нашли множество испанских, португальских и венецианских золотых монет, медные слитки из Германии и оружие. Общая стоимость находок была оценена примерно в 13 миллионов долларов.

Однако самым ценным грузом судна для группы археологов и биологов оказались более ста слоновьих бивней, в числе прочих товаров перевозившихся на корабле для продажи. Проведенный экспертами генетический и химический анализ позволил установить происхождение этих бивней вплоть до нескольких отдельных стад лесных слонов, бродивших в те времена по Западной Африке.

По словам молекулярного биолога из Университета штата Иллинойс Алиды де Фламинг, слоновая кость на борту «Бом Жезуса» невероятно хорошо сохранилась за почти 500 лет. «Когда корабль затонул, медные и свинцовые слитки, лежавшие над бивнями, втолкнули слоновую кость в морское дно, защитив ее от эрозии. При этом холодное океанское течение, проходящее через этот регион Атлантики, помогло сохранить ДНК в бивнях», — рассказала ученый.

Генетический материал показал, что вся слоновая кость была получена у африканских лесных слонов Loxodonta cyclotis, а не их саванных собратьев Loxodonta africana. Сравнивая ДНК слоновой кости с ДНК прошлых и настоящих популяций африканских слонов, команда выяснила, что бивни «Бом Жезуса» принадлежали слонам, добытым в по крайней мере 17 генетически различных стадах в Западной Африке, из которых дожили до наших дней только четыре.

Происхождение слоновой кости с корабля также позволило составить картину торговли слоновой костью, процветавшей в XVI веке в Африке. В поставках кости участвовали несколько сообществ в Западной Африке, выяснили ученые.

Однако вопрос о том, собирали ли португальские торговцы разные образцы слоновой кости в нескольких портах на африканском побережье или в одном ключевом месте, пока неясен. Ученые полагают, что на это ответит дальнейший анализ слоновой кости.