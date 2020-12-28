Врио главы Фонда кино стал Федор Соснов

28.12.2020
«Возложить временное исполнение обязанностей исполнительного директора Федерального фонда социальной и экономической поддержки отечественной кинематографии на заместителя исполнительного директора этого фонда Соснова Федора Геннадьевича», — говорится в распоряжении.
Другим распоряжением премьер-министр освободил от должности главы Фонда кино Вячеслава Тельнова, который был главой организации с 2018 года.
Ранее в общении с журналистами Тельнов объяснил, что ушел в отставку по собственному желанию. По его словам, в этом решении не было «никакой подоплеки».