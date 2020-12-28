Победителя конкурса на голос Котенка для нового «Ну, погоди!» назовут 18 января

Об этом сообщила в понедельник пресс-служба студии «Союзмультфильм».

Прием работ на всероссийский кастинг по озвучиванию мультперсонажа был завершен 16 декабря. Всего на конкурс поступило более 1 тыс. видео с хэштегом #ХочувНуПогоди, которые были опубликованы пользователями в Instagram и «ВКонтакте», рассказали в пресс-службе.

Победителя планировалось выбрать 31 декабря, однако продюсеры решили перенести подведение итогов на 18 января, чтобы рассмотреть все заявки более детально.

Участникам кастинга было предложено озвучить второстепенного персонажа — Котенка. Он появится в первом цикле эпизодов перезапущенного мультсериала.