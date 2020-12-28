Тельнов опроверг наличие подоплеки в своем уходе с поста главы Фонда кино

Исполнительный директор фонда сообщил РИА Новости, что ушел по собственному желанию.

По словам Тельнова, он оформил заявление об уходе по собственному желанию с 25 декабря. «Просто ушел, никакой подоплеки», — заявил он. Тельнов добавил, что пока не может сказать, чем будет дальше заниматься.

С марта 2011 года по январь 2018 Тельнов был директором департамента кинематографии министерства культуры РФ. В январе 2018 года он занял пост генерального директора Госфильмофонда.

8 ноября 2018 года Тельнов был назначен исполнительным директором Фонда кино. Стал продюсером таких фильмов, как «Афганский излом» (1991), «Год собаки» (1994), «Русский транзит» (1994), «Хрусталев, машину!» (1998) и ряда других.