Алиса Фрейндлих госпитализирована в реанимацию с коронавирусом

28.12.2020
Народная артистка СССР Алиса Фрейндлих была госпитализирована в клиническую больницу №122 имени Л. Г. Соколова в Санкт-Петербурге, сообщает агентство.
По сведениям собеседников агентства, актриса доставлена в больницу вместе с дочерью. Обе женщины заразились коронавирусом.
В Большом драматическом театре имени Г. А. Товстоногова агентству уточнили, что в настоящее время Фрейндлих находится в реанимации. По сведениям врачей, сейчас ее состояние стабильное.
Алиса Фрейндлих родилась 8 декабря 1934 года. Сейчас ей 86 лет.