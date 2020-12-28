Александр Петров сыграет Есенина в фильме о последних днях жизни поэта

Картина может выйти в конце 2021 года, сообщает пресс-служба видеосервиса Start.

Съемки фильма под рабочим названием «Декабрь» начал режиссер Клим Шипенко. По его словам, после фильма «Текст» он и актер хотели продолжить свой творческий тандем.

К тому моменту сценарий «Декабря» уже был написан, и Шипенко пришел к выводу, что Петров «обладает чувством», которое требуется от актера на главную роль. Первые же пробы показали, что у Петрова нет сильных конкурентов, пояснил режиссер.

«Важно отметить, что в нашем фильме речь идет о последних днях жизни поэта. Актер должен будет воплотить на экране драму и ощущение приближающейся смерти, внутреннюю боль поэта. Петров бесспорно обладает особым талантом, в нем присутствует нужная органика, темперамент и необходимый жизненный опыт. Надеюсь, вместе у нас получится справиться с этим рискованным материалом»,— цитируют Шипенко в пресс-службе.

Фильм создают студия Yellow, Black and White и видеосервис Start при поддержке Фонда кино и фонда «Кинопрайм». Роли в картине также сыграют Александр Самойленко, Сергей Гилев, Кристина Асмус, Владимир Вдовиченков и другие артисты.