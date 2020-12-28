Японский мультфильм о войне с демонами побил рекорды сборов за всю историю страны

Об этом объявили в понедельник прокатчики ленты — компании Toho и Aniplex.

По их данным, сборы от проката японского полнометражного мультфильма «Клинок, рассекающий демонов. Бесконечный поезд» стали самыми высокими в стране за всю национальную историю, достигнув на понедельник с начала показа, 16 октября, почти 32,5 млрд иен (около $313 млн).

За это время фильм посмотрели уже свыше 24 млн человек. По доходам он побил рекорд фильма «Унесенные призраками» Хаяо Миядзаки, собравшего в 2001 году 31,7 млрд иен.

Сюжет мультфильма «Клинок, рассекающий демонов. Бесконечный поезд» рассказывает об истории юноши, который сражается с демонами, убившими всю его семью. Юноша истребляет демонов с помощью доставшегося ему волшебного меча.

Комикс-манга художника Коёхару Готогэ, послуживший основой для фильма, на данный момент разошелся тиражом более чем в 100 млн копий.