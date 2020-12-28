Путин поручил проработать снижение налогов для российских производителей анимации

Поручение главы государства дано правительству, сообщает в понедельник официальный сайт Кремля.

Президент поручил проработать снижение ставки налога на прибыль и тарифов страховых взносов для отечественных производителей анимации. В соответствии с поручением предлагается установить ставку налога на прибыль в размере трех процентов.

Уточняется, что получить льготный налог может организация, которая производит анимационный контент в России на протяжении не менее пяти лет. Предложения должны обеспечить и снижение страховых взносов для таких организаций до 7,6% совокупного размера тарифов.

Глава государства также указал на необходимость поправок, которые освободят в 2020 и 2021 годах организации культуры от обязанности по исчислению и уплате авансовых платежей по налогу на прибыль. Сроки уплаты налога за эти периоды должны быть перенесены на март 2022 года, говорится в документе.