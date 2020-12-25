Новогодняя серия о Чебурашке и крокодиле Гене будет показана 31 декабря

Премьера короткометражки выйдет на видеоплатформе Start, сообщает пресс-служба студии «Союзмультфильм».

Мультфильм «Чебурашка. Секрет праздника» будет музыкальным, песню для него написал певец и композитор Леонид Агутин. Голос Чебурашки записала Анжелика Варум, крокодила Гену озвучил Леонид Ярмольник.

Сюжет мультфильма создатели не раскрывают. По их словам, двум друзьям предстоит столкнуться с очередными проделками вредной старухи Шапокляк. Однако в конце истории снова восторжествует дружба.

Даже спустя более чем полвека после своего создания герои мультфильмов о Чебурашке не теряют популярности у зрителей, продолжая вдохновлять художников.

«При всей своей простоте это очень глубокие и трогательные образы. Такими они остались и в новом мультфильме, который получился по-настоящему новогодним и уютным», — рассказала председатель правления студии Юлиана Слащева.