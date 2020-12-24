Гигантское цунами уничтожило прибрежные поселения Израиля 9 тыс. лет назад

Исследование археологов опубликовано в научном журнале PLOS ONE.

Открытие ученых было сделано в окрестностях древнего города Тель-Дор, где они нашли следы цунами высотой около 40 метров. Гигантская волна обрушилась на побережье Израиля около 9,9–9,3 тыс. лет назад и стерла с лица Земли все поселения времен неолита, находившиеся поблизости от берега.

В последние годы археологи обнаружил под водой у берегов Израиля ряд поселений каменного века, затопленных водами Средиземного моря по окончании ледникового периода. В то время уровень Мирового океана поднимался крайне быстро: всего за одно поколение море поднималось на 10-20 см.

Археолог из Калифорнийского университета в Сан-Диего Гилад Штинберг и его коллеги изучали структуру грунтовых отложений в окрестностях древнего Тель-Дора, примерно в десяти километрах к югу от Тель-Хрейца. Ученые хотели реконструировать изменения климата за последние 12 тыс. лет и выяснить, как менялись природные условия на побережье Израиля.

В образцах горных пород ученые неожиданно нашли прослойку с отпечатками морских животных и осадочных пород, сформировавшуюся под действием морских пород. Возраст отложений с останками животных составлял от 9,9 до 9,3 тыс. лет, когда Тель-Дор находился в нескольких километрах от берега моря.

Позже археологи нашли аналогичные следы по всему берегу. Ученые сделали вывод, что морская фауна попала на сушу вследствие мощнейшего цунами, высота которого к моменту выхода на сушу достигала 40 метров.