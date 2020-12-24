«Союзмультфильм» выпустит в 2021 году пять новых сериалов

Об этом председатель правления студии Юлиана Слащева сообщила в четверг ТАСС.

На данный момент в стадии разработки находится более 40 проектов. В их числе 20 мультсериалов, 5 полнометражных картин и 19 авторских короткометражек, сообщила Слащева.

«Девять наших сериальных проектов уже сейчас в эфире, еще пять мы планируем выпустить на экраны в 2021 году», — сказала Слащева.

За семь месяцев работы на самоизоляции студия превысила объем производства, создав в дистанционном режиме более 80 серий разных проектов, отметила глава студии. За год «Союзмультфильм» произвел более тысячи минут анимации, причем в 2021 году этот показатель намерены увеличить практически вдвое, до 1 800 минут, подчеркнула она.