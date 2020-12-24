Писатель и критик Павел Басинский стал лауреатом премии имени А. И. Герцена

Об этом сообщается в четверг на сайте правительства Кировской области, где была учреждена премия.

Павел Басинский удостоен премии за произведения «Горький: страсти по Максиму» (Москва, 2011), «Человек эпохи реализма» (Иркутск, 2012) и «Святой против Льва. Иоанн Кронштадтский и Лев Толстой: история одной вражды» (Москва, 2013). В этом году лауреату премии впервые вручили почетный знак Александра Ивановича Герцена, отмечается в сообщении.

Премия имени А. И. Герцена была учреждена правительством Кировской области в 2012 году. С 2017 года она стала премией губернатора Кировской области.

Награды удостаивается автор литературного произведения в жанре публицистики, близкого идеям Александра Герцена, отбывавшего ссылку в Вятке (сейчас — Киров) в 1835-1837 годах, а также был одним из основателей городской библиотеки.

В пресс-службе отметили, что Басинский является одним из самых известных литературных критиков современности. Его книга «Святой против Льва» стала настоящим явлением в русской литературе, отмечают организаторы награды.