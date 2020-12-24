К проекту «Культура для школьников» подключились все регионы России

Об этом сообщает пресс-служба Министерства культуры России.

Итоги межведомственного культурно-образовательного проекта «Культура для школьников» в текущем году и акции «Культурный марафон», организованной совместно с компанией «Яндекс», подвели на совместном заседании коллегий Минкультуры РФ и Минпросвещения РФ.

Открывая заседание, Ольга Любимова отметила, что целью проекта «Культура для школьников» является создание условий для воспитания гармонично развитой и социально ответственной личности. По ее словам, проект интересен, увлекателен и доступен.

Лучшим доказательством этому является количество регионов-участников, которое в этом году достигло 85. «То есть с нами в буквальном смысле вся страна», — подчеркнула Любимова.

В свою очередь глава Минпросвещения Сергей Кравцов отметил, что в следующем году будет продолжена совместная работа по воспитанию подрастающего поколения.

По словам замминистра культуры Ольги Яриловой, в пилотных регионах по итогам прошлого года участниками проекта стали почти 1 млн 300 тысяч школьников. Это около 70% от всех учеников в субъектах, отметила Ярилова.