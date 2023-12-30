Мультфильм «Тачки» получит несколько продолжений

В программу мероприятия войдут вальс цветов, танец Феи Драже, арабский, русский и китайский танцы.
Актриса была удостоена титула за создание благотворительной организации SameYou.
В постановке задействованы более 40 артистов театра, цирка, мюзикла и шоу-балета.
Выставка создана в преддверии 60-летия со дня первого полета в космос Юрия Гагарина.
Тело молодого певца нашли в квартире в Якутске.
В программу мероприятия войдут вальс цветов, танец Феи Драже, арабский, русский и китайский танцы.
Актриса была удостоена титула за создание благотворительной организации SameYou.
В постановке задействованы более 40 артистов театра, цирка, мюзикла и шоу-балета.
Выставка создана в преддверии 60-летия со дня первого полета в космос Юрия Гагарина.
Тело молодого певца нашли в квартире в Якутске.
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Звезда фильма «По щучьему велению» и сериала «Слово пацана» поделился планами в интервью.
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30.12.2023