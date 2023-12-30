Мультфильм «Тачки» получит несколько продолжений

30.12.2023

Мультфильм «Тачки» получит несколько продолжений
Анимационная франшиза «Тачки» будет продолжена. Об этом сообщил креативный директор студии Pixar Джей Уорд, передает портал Film.ru.

Полнометражная трилогия «Тачки» выходила с 2006 по 2017 год, заработав в мировом прокате 1,4 млрд долларов. Сюжет рассказывал о гоночной машине Молнии МакКуин и его товарище Мэтре.
 
В 2022 году на Disney+ появился мультсериал «Тачки на дороге».



Фото: скриншот в YouTube