Мультфильм «Тачки» получит несколько продолжений

Анимационная франшиза «Тачки» будет продолжена. Об этом сообщил креативный директор студии Pixar Джей Уорд, передает портал Film.ru.





Полнометражная трилогия «Тачки» выходила с 2006 по 2017 год, заработав в мировом прокате 1,4 млрд долларов. Сюжет рассказывал о гоночной машине Молнии МакКуин и его товарище Мэтре.

В 2022 году на Disney+ появился мультсериал «Тачки на дороге».













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