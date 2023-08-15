Кинокомпания «Гром» снимет российский аналог мультфильма «Тачки»

В Фонде кино прошли защиты проектов полнометражных анимационных фильмов, которые претендуют на государственную субсидию.



Один из проектов — российский аналог голливудского мультфильма «Тачки».





Как сообщает «Бюллетень кинопрокатчика», в мультфильме будет рассказано о приключениях друзей-машин. Вместе они должны будут спасти свой мир от нависшей угрозы.





Действие российских «Тачек» будет развиваться не только в России, но и в Индии, и в Китае, и в Средней Азии. Среди героев — Веста (Lada Vesta TC1), Копейка (ВАЗ-2101) и Запик (ЗАЗ-969).





Мультфильм получит название «Копейка». Некоторых персонажей мультфильма могут озвучить политические деятели — Сергей Миронов, Геннадий Зюганов, Михаил Мишустин и другие.









Фото: кадр из мультфильма «Тачки»