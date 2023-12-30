«Холоп 2» и «Бременские музыканты» покажут на выставке «Россия»

Фильмы «Холоп 2» и «Бременские музыканты» можно будет бесплатно посмотреть в павильоне «Наша культура» на выставке-форуме «Россия», сообщается в Телеграм-канале Министерства культуры России.





«Мы подготовили для вас настоящий новогодний подарок. На выставке «Россия» в праздничные выходные можно будет посмотреть новинки проката и любимую классику», — говорится в сообщении министерства.





Расписание показа фильмов следующее:

31 декабря: 10:15 — фильмы и сериалы киностудии «Союзмультфильм».

3 января: 10:15 — «Снегурочка»; 20:00 — «Морозко».

4 января: 10:15 — «Бременские музыканты»; 18:00 — «Снегурочка»; 20:00 — «Холоп 2».

5 января: 19:00 — «Холоп 2».

6 января: 10:00 — «Морозко».

7 января: 10:00 — «Снегурочка»; 13:00 — «Бременские музыканты»; 16:00 — «Холоп 2»; 20:00 — «Святой архипелаг».

8 января: 10:00 — «Морозко»; 16:00 — «Бременские музыканты»; 19:00 — «Пиковая дама» в рамках проекта «Театр в кино».













Фото: Министерство культуры России