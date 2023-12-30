Актриса Эмилия Кларк стала кавалером ордена Британской империи вместе со своей матерью Дженнифер за создание благотворительной организации SameYou, оказывающей помощь людям, которые восстанавливаются после повреждения головного мозга. Список лауреатов государственных наград по случаю Нового года был размещен на сайте правительства Великобритании 29 декабря, передает ТАСС.





Всего в списке значатся фамилии более 1,2 тыс. человек — как знаменитостей мирового масштаба, так и простых британцев, которые были отмечены за служение обществу.

Эмилия Кларк получила мировую славу благодаря роли принцессы Дейнерис Таргариен в сериале «Игра престолов» (A Game of Thrones, 2011-2019), Орден Британской империи был учрежден в 1917 году королем Георгом V — прадедом Карла III.





Всего существует пять степеней этой награды. Низшей является звание кавалера ордена Британской империи, далее следуют офицеры ордена, затем — командоры, после — рыцари и дамы-командоры и, наконец, рыцари и дамы Большого креста. Две последние категории автоматически наделяют своих обладателей рыцарскими титулами и почетной приставкой «сэр» (у мужчин) и «дама» (у женщин).













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