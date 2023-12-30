В Пскове открылась выставка об истории городских купеческих палат XVII века

В Пскове создали и открыли первую выставку, посвященную истории одного из самых древних гражданских зданий Пскова, — жилым и промышленным купеческим палатам XVII века, сообщает ТАСС.





На выставке представлены коллажи с редчайшими изображением палат в разное время: это чертежи и рисунки Сляднева и Годовикова, созданные в 1857 году.

Представлена также реконструкция системы канализации XVII века.

В 2019 году на территории палат купца Поганкина провели большие археологические раскопки. В ходе работ были выявлены архитектурные объекты, связанные с палатами и относящиеся ко времени их строительства и бытования. В экспозиции представлены древние элементы палат: красная черепица, оконные стекла, декоративные половые кирпичи с цветной мозаичной глазурью и прочие строительные детали.





В ходе реставрации Поганкиных палат также выявили два помещения, которые представляют собой выдающийся памятник санитарно-гигиенического обустройства купеческих палат эпохи Московского царства.

Это уникальная система гигиенического обеспечения самого комфортного и роскошного жилища в большом русском городе — редчайший пример подобного устройства, полностью сохранившегося с 70-80-х годов XVII века.









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