К 180-летию со дня рождения Николая Римского-Корсакова Большой и Мариинский театры проведут совместный масштабный фестиваль, сообщает Телеграм-канал Большого театра.





В 2024 году состоится масштабный фестиваль, посвященный музыкальному наследию Николая Римского-Корсакова и приуроченный к 180-летнему юбилею со дня рождения композитора. Центральными событиями фестиваля-приношения, который продлится в течение всего театрального сезона, станут обменные гастроли Большого и Мариинского театров, а также совместное выступление двух главных театров страны на родине Римского-Корсакова — в Тихвине.





В Москве и Санкт-Петербурге великого русского композитора начнут чествовать уже в начале нового года. Так, на Новой сцене Большого театра состоятся показы спектаклей «Сказка о царе Салтане» и «Царская невеста», в афише Мариинского — «Сказка о царе Салтане», «Ночь перед Рождеством», «Майская ночь», а также «Сказание о невидимом граде Китеже и деве Февронии».





С 23 по 25 февраля Мариинский театр выступит в Большом на Исторической сцене. Первым спектаклем станет «Псковитянка» с прологом «Боярыня Вера Шелога», 24 февраля прозвучит «Ночь перед Рождеством», а 25 февраля будет дано «Сказание о невидимом граде Китеже и деве Февронии» в постановке и декорациях Алексея Степанюка с костюмами Ирины Чередниковой. За дирижерским пультом всех спектаклей — Валерий Гергиев.





27, 28 и 29 февраля труппа Большого театра представит на исторической сцене Мариинского «Царскую невесту» — легендарный спектакль золотого фонда своего репертуара середины ХХ века в декорациях Федора Федоровского, восстановленный в 2014 году режиссером Юлией Певзнер. Сценограф — Альона Пикалова, художник по костюмам — Елена Зайцева.













Фото: Пелагия Тихонова / АГН «Москва»