В филармонии Петербурга пройдет концерт «Щелкунчик-джаз»

Концертную программу «Щелкунчик-джаз» покажут в Большом зале Филармонии. Ее исполнит «Чижик-джаз-квартет», передает ТАСС.





Джаз-квартет создал в 2005 году композитор Алексей Чижик. В новую программу вошли джаз-вальс «Конфитюренбург», вальс цветов, танец Феи Драже, арабский, испанский, русский и китайский танцы. В составе квартета — вибрафон, фортепиано, бас-гитара и ударные.





Эта программа перекликается по своему замыслу с идеей нового петербургского фестиваля «Чайковский. Перезагрузка», который объединяет различные виды искусства и новые подходы к творчеству одного из самых исполняемых в мире русских композиторов.









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