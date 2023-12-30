В Москве простились со сценаристом Юрием Арабовым

Церемония прощания и отпевания сценариста, писателя, заслуженного деятеля искусств Юрия Арабова, умершего 27 декабря на 70-м году жизни, завершилась в Москве в храме Святой Троицы Живоначальной, передает ТАСС.





Церемония прошла в небольшом храме в Хохловском переулке, который не смог вместить всех желающих в последний раз увидеть мастера.

Проститься с Арабовым пришли более 100 человек. Большинство из пришедших — студенты и выпускники мастерской Арабова из Всероссийского государственного университета кинематографии имени С.А. Герасимова, где он преподавал больше 30 лет.

Юрия Арабова похоронят сегодня на Троекуровском кладбище.





Арабов родился 25 октября 1954 года в Москве. В 1980 году он окончил сценарный факультет ВГИКа, дебютировал в кинематографе фильмом «Одинокий голос человека» (1978, вышел на экраны в 1987). Арабов был постоянным соавтором Сокурова, написал сценарии к 12 его фильмам, среди которых, в частности, картины «Телец», «Солнце», «Фауст», «Молох».