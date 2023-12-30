Актер Адам Драйвер не вернется в киновселенную «Звездные войны»

Номинант на «Оскар» актер Адам Драйвер рассказал, что работа над новыми картинами франшизы «Звездные войны» ведется без его участия, сообщает портал Film.ru.





«Они что-то готовят, но без меня. Я ими больше не занимаюсь», — сказал Адам Драйвер.





Драйвер играл антагониста Кайло Рена в новой трилогии «Войн» (2015-2019). В новом интервью он также заверил, что с персонажем покончено. Новые «Звёздные войны» с Дейзи Ридли выйдут в 2027 году.





Сейчас Драйвера можно увидеть на экранах в байопике «Феррари». В 2024 году он исполнит главную роль в «Мегалополисе» Фрэнсиса Форда Копполы.













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