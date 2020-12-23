Руины древних крепостей рассказали о двухсотлетней войне за Испанию

Исследование британского Университета Эксетера опубликовано в журнале Geosciences.

Открытие сделала международная команда археологов, с помощью дистанционного сканирования местности обнаружившая в Испании 66 неизвестных ранее древних военных объектов. Они использовались римлянами в ходе завоевания Пиренейского полуострова, которое тянулось около 200 лет.

Специалисты обнаружили следы масштабного римского военного присутствия на северной окраине бассейна реки Дуэро, в провинциях Паленсия, Леон, Бургос и Кантабрия. В ходе аэрофотосъемки они изучили местность, использовав также данные лазерного сканирования при помощи лидаров и дронов.

Итогом работы ученых стали трехмерные модели 66 древнеримских лагерей, которые позволили получить сведения об истории завоевания Пиренейского полуострова. Как показал анализ данных, во время битвы за Пиренейский полуостров армия Рима имела в данном регионе большее присутствие, чем думали историки.

Римские лагери были развернуты у подножия Кантабрийских гор, ставших эпицентром противостояния римлян и местных общин в конце I века до нашей эры. По мнению ученых, это свидетельствует о том, что римляне пользовались для своих переходов горными хребтами, чтобы не выходить на открытую местность и подвергаться опасности.