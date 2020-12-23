В Крыму нашли винодельню возрастом около 2000 лет

О находке рассказал руководитель экспедиции Сергей Соловьев в разговоре с «Российской газетой».

Комплекс древней винодельни находился на месте античного города Парфения, который входил в Боспорское царство. Археологи обнаружили его в рамках экспедиции Института истории материальной культуры (ИИМК) РАН.

Эксперты нашли резервуары для винного сусла, а также давильную площадку. Рядом с ней должен был находиться обязательный в подобных комплексах давильный пресс, однако его пока не обнаружили.

По словам ученых, это не единственная находка виноделен на Керченском полуострове, однако для этого места она уникальна. Как рассказал Сергей Соловьев, Парфения вообще мало исследована археологами, в то время как винодельня дает ученым представление об экономике древнего города.

Археологи работают в рамках спасательной экспедиции, так как через территорию городища проходит прокладываемый к Керчи водовод. Строители повредили часть комплекса памятника, однако историки заставили изменить маршрут трубопровода.

Кроме винодельни, археологи нашли множество и других ценных артефактов, в том числе остатки жилых домов, фрагменты черепицы и керамики, металлические предметы быта — ключи, гвозди, пряжки одежды и другое.