Избиение Прилучного в клубе «Завод» будет расследовано полицией Калининграда

22.12.2020
По ее словам, после инцидента с избиением актера Павла Прилучного правоохранители возбудили уголовное дело об умышленном причинении вреда здоровью средней степени тяжести.
Инцидент произошел в начале ноября. Тогда сообщили, что Павел Прилучный получил в Калининграде перелом основания черепа, причиной которого стал конфликт в одном из клубов города.
Актер обратился в больницу в Москве, где объяснил свои травмы ударом головой при падении. Прилучного лечили в многопрофильном отделении московской городской клинической больницы имени Пирогова, где ему сделали сложную операцию.