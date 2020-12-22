Украина назвала актера Алексея Гуськова угрозой своей безопасности

Соответствующее сообщение опубликовано на сайте ведомства.

Алексей Гуськов — советский и российский актер, сценарист и продюсер. Согласно опубликованному украинским министерством культуры и информационной политики письму, в ведомство поступило письмо СБУ о включении артиста в перечень лиц, которые являются угрозой национальной безопасности украинского государства.

Гуськов был внесен в «черные списки» министерства приказом от 21 декабря, говорится в сообщении.

Алексей Гуськов родился 20 мая 1958 года в польском городе Бжег. Когда ему исполнилось шесть лет, семья переехала в Киев.

В 2000 году Гуськов снялся в роли офицера-контрабандиста Никиты Голощёкина в телесериале Александра Митты «Граница. Таежный роман», принесшей ему известность. Всего снялся в более чем 70 фильмах.