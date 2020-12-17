Вдова Алексея Баталова отказалась принимать обратно свое имущество

17.12.2020
Ранее Дрожжина и Цивин были обвинены в присвоении имущества покойного актёра Алексея Баталова мошенническим путем. Как установило следствие, к ним незаконно перешли квартиры артиста и крупная сумма денег на счету в банке.
Ранее адвокат Кучерена, представляющий их интересы, заявил о готовности Дрожжиной передать спорное имущество семье Баталова. Однако теперь он заявил, что вдова и дочь актёра якобы отказываются совершать действия, необходимые для принятия имущества.
«Парадокс в том, что Баталовы не хотят принимать это имущество назад. Не хотят идти к нотариусу», — рассказал Кучерена в интервью с изданием. Кроме того, дело застопорилось потому, что вдова Баталова отказывается прийти на очную ставку с Цивиным и Дрожжиной.
В такой абсурдной ситуации остается лишь добиваться возврата спорного имущества через суд, заявил адвокат. По его словам, другого выхода попросту нет.