Фильм «Подольские курсанты» отметили призом на фестивале «Виват кино России!»

17.12.2020
На нем картина «Подольские курсанты» режиссера Вадима Шмелева получила Приз зрительских симпатий, говорится в сообщении.
Фильм на смотре представляли актеры Евгений Дятлов, исполнивший роль полковника Стрельбицкого, и Игорь Юдин, сыгравший роль сержанта Мити Шемякина.
Фильм «Подольские курсанты» вышел на экраны в ноябре этого года. Также он был признан лучшим фильмом на фестивале военного кино.
По сюжету, около 3.500 курсантов подольских артиллерийского и пехотного училищ получают приказ — занять оборону на Ильинском рубеже, чтобы вместе с регулярными частями 43-й армии сдерживать наступление нацистских захватчиков на столицу. Погибая, вчерашние мальчишки обороняют Москву от многократно превышающих сил немцев, на 12 дней становясь преградой на пути врага.