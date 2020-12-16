Режиссер Денис Азаров стал новым худруком Театра Романа Виктюка

16.12.2020

Об этом сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

Азарова представил труппе театра министр правительства Москвы, руководитель Департамента культуры города Москвы Александр Кибовский, отмечается в сообщении.

Новый худрук театра заявил, что прекрасно осознает всю меру своей ответственности, а также объемы предстоящей работы.

«Прийти в авторский театр, театр, созданный яркой, уникальной личностью, и не растерять накопленное, а приумножить его — моя главная задача на ближайшее время», — заявил Азаров. Новый худрук отметил, что очень надеется на помощь в этом деле со стороны ученика мастера, Дмитрия Бозина.

«Ученик мастера, тонко чувствующий эстетику и дух этого коллектива, который по моему предложению назначен режиссером театра», — так Азаров охарактеризовал Бозина. По словам нового худрука, ему интересен театр и актеры, он ждет начала общей творческой жизни.