Режиссер Денис Азаров стал новым худруком Театра Романа Виктюка

16.12.2020
Азарова представил труппе театра министр правительства Москвы, руководитель Департамента культуры города Москвы Александр Кибовский, отмечается в сообщении.
Новый худрук театра заявил, что прекрасно осознает всю меру своей ответственности, а также объемы предстоящей работы.
«Прийти в авторский театр, театр, созданный яркой, уникальной личностью, и не растерять накопленное, а приумножить его — моя главная задача на ближайшее время», — заявил Азаров. Новый худрук отметил, что очень надеется на помощь в этом деле со стороны ученика мастера, Дмитрия Бозина.
«Ученик мастера, тонко чувствующий эстетику и дух этого коллектива, который по моему предложению назначен режиссером театра», — так Азаров охарактеризовал Бозина. По словам нового худрука, ему интересен театр и актеры, он ждет начала общей творческой жизни.