В Петербурге открылась выставка просветительских плакатов первой трети ХХ века

Экспозиция заработала 16 декабря в Мраморном дворце, сообщила пресс-служба Русского музея.

В экспозицию по теме образования и просвещения в России вошло около 130 произведений из коллекции Русского музея. Плакат первой трети ХХ века сыграл важную роль в процессе распространения всеобщей грамотности и образования в России, говорится в сообщении.

«Дореволюционный книгоиздательский плакат, с которого начинается экспозиция, был, по сути, инструментом торговой рекламы, но, тем не менее, объединил в себе сразу несколько просветительских функций: эстетического воспитания, потому как плакат являлся самым действенным способом внедрения в общественное сознание художественных образов; ознакомления широкой публики с миром печатаных изданий, и, наконец, функцию передачи информации через реализацию рекламируемого товара — книг и периодических изданий. В этой части экспозиции представлены работы, в основном, известных мастеров, таких как Иван Билибин («Реклама изданий сказок с рисунками И. Я. Билибина», 1903); Сергей Чехонин («Реклама издания “История живописи всех времен и народов” А. Н. Бенуа», 1912) и другие», — говорится в сообщении.

Адресатом книгоиздательского плаката являлась лишь грамотная часть населения, имевшая финансовую возможность приобретать книги и периодические издания. После революции 1917 года ситуация кардинально поменялась.

Основатели советского государства мечтали сформировать человеческую личность нового типа и абсолютно иную общественную формацию. Для внедрения новых идей в сознание граждан, была необходима система агитации и пропаганды.

При этом одной и самых острых проблем первых послереволюционных лет, серьезно тормозивших осуществление замыслов советской власти, был низкий уровень образования. Печатное же слово в то время было практически единственным средством коммуникации, напомнили в музее.

Таким образом, всеобщее обучение являлось первоочередной задачей. Ликбезу (ликвидации безграмотности) — одному из самых масштабных социально-образовательных проектов в отечественной истории — посвящена значительная часть выставки. (Николай Терпсихоров «Грамотный, обучи неграмотного», 1930; Неизвестный художник «Говорил Ильич: «учитесь», кто неграмотен стыдитесь.», 1920-е.)

Плакаты советского периода сгруппированы в экспозиции по темам. Первый из них - ранний декларативный плакат. Пропаганда образования в первые годы советской власти говорила на языке аллегорий, представляла знания своего рода ключом от двери, ведущей из царства мрака и угнетения в светлое и свободное будущее. (Неизвестный художник «Только советская власть ведет рабочие массы к свету и просвещению», 1919; Алексей Радаков «Неграмотный тот же слепой», 1920) Но постепенно задача по ликвидации безграмотности и внедрению всеобщего образования начала решаться, и плакаты стали призывать к конкретным делам – оказанию помощи школам и библиотекам, обучению безграмотных, получению образования и т.д. (Георгий Ланге «Товарищи! Дети наши и заботы наши…Неделя помощи школам», 1923; И. Мурзаев «Изобретатель вооружайся техническими знаниями», 1931). Самостоятельные части экспозиции посвящены введению всеобщего образования в сельской местности и национальных республиках. (Василий Баюскин «В избе-читальне», 1929; Федор Малеев «Культурная революция в национальных республиках», 1930).

Целый пласт плакатов посвящен чтению, которое провозглашалось «обязанностью» человека и непременной частью его образа жизни.

Первые десятилетия ХХ века для плаката вообще и просветительского в частности были временем его становления, выработки собственного языка и образных приемов. Этим объясняется невероятная разнородность стилей, так как к работе над ним привлекались самые разные художественные силы – живописцы, графики, скульпторы, архитекторы. В плакате заметен и лубок, и стиль модерн, и традиции журнальной и книжной графики, и поиски конструктивистов.

Среди авторов есть и известные имена с узнаваемым стилем и филигранной техникой - Борис Кустодиев, Александр Дейнека, Дмитрий Моор, Алексей Пахомов, Дмитрий Буланов, Николай Кочергин, Алексей Радаков и др., а также безымянные мастера, чья манера выдает руку самодеятельного художника. Тем не менее сегодня интерес и ценность представляют любые образцы плакатов того периода, так как они демонстрируют всю палитру художественного поиска и четко отражают процесс становления жанра.

Экспозиция дополнена произведениями скульптуры, нумизматики, народного и декоративно-прикладного искусства, в которых нашла отражение основная тема выставки.

Выставка продлится до 29 марта 2021 года. Организовать ее помогла поддержка ПАО «НОВАТЭК»