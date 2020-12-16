Том Круз устроил яростный разнос съемочной группе «Миссия невыполнима 7»

16.12.2020

Американский актер резко отреагировал на несоблюдение участниками съемок антикоронавирусных мер, сообщил The Sun.

Артист пригрозил подчиненным увольнением, если они не будут соблюдать установленные правила безопасности. Исполнитель главной роли и продюсер франшизы напомнил работникам, что его команда сейчас стала ориентиром для многих в киноиндустрии.

«Мы — золотой стандарт! Мы создаем тысячи рабочих мест! Чтобы я никогда больше не видел такого! Никогда!» — обрушился Круз на своих сотрудников, игнорирующих меры предосторожности в связи с распространением COVID-19.

«Мне не нужны ваши извинения! Я уже просил, теперь требую. Если не будете соблюдать правила, вы уволены! Я взываю к вашему разуму. Если вы не можете быть разумными, вы уволены!» — кричит артист на распространившейся в сетях аудиозаписи.

Релиз картины «Миссия невыполнима 7» планируется в ноябре 2021 года. Съемки фильма недавно были отложены из-за того, что во время рабочего процесса в Италии 12 человек заразились коронавирусом.