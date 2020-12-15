«Мы достигли дна»: Угрозы заставили Петросяна извиниться за слова о смерти Джигарханяна

Артист объяснил свой поступок и принес извинения в Instagram.

Телеведущий и юморист прокомментировал скандал, вызванный его словами о том, что актер Армен Джигарханян якобы умер в страшных мучениях, всеми покинутый. Услышав это заявление, близкие покойного возмутились и обвинили комика во лжи.

По словам Петросяна, его ввел в заблуждение некий человек, написавший ему в соцсетях и рассказавший, что находился в той же больнице, что и умирающий Джигарханян. «Он описал именно ту картину, о которой я и рассказал», — пояснил юморист.

Петросян принес свои извинения всем, кого задели его слова о смерти артиста. По его словам, его не интересовало, в чью пользу свидетельствует полученная им информация, он лишь переживал о судьбе своего покойного коллеги.

«Видит Бог, таким беспределом мы достигли дна», — сказал Петросян, принеся свои извинения.

Ранее в интервью актеру и блогеру Вячеславу Манучарову Евгений Петросян заявил, что Джигарханян якобы умирал в одиночестве «в страшных муках». Не поясняя источник своих сведений, комик заявил, что к лежачему артисту якобы никто не подходил, поэтому у него образовались пролежни. При этом необходимые из-за диабета уколы ему делались нерегулярно, утверждал Петросян.

Накануне заведующий труппой Театра Джигарханяна Вячеслав Дьяченко заявил, что собирается подать на Петросяна в суд. Коллега покойного худрука театра назвал комика «старым лгуном».

Армен Джигарханян скончался 14 ноября 2020 в возрасте 85 лет. Как выяснилось, причиной смерти актера стал отказ почек. После смерти артиста среди его родственников и близких вспыхнул скандал с взаимными обвинениями в небрежном отношении к покойному.

Так, бывшая супруга артиста Виталина Цымбалюк-Романовская обвинила его окружение в том, что в последние дни его не подпускали к телефону, не давая поговорить с ней. Эти сведения подтвердил писатель Эдвард Радзинский, видеозапись разговора с которым опубликовала бывшая жена актера. По его словам, он много раз пытался дозвониться до Джигарханяна, однако того не звали к телефону.