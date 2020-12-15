Мишустин выразил соболезнования родным и близким Гафта

Телеграмма премьер-министра России опубликована на сайте правительства.

Валентин Гафт умер 12 декабря в своем подмосковном доме в возрасте 85 лет. Прощание с актером проходит в московском театре «Современник», он будет предан земле на Троекуровском кладбище, поблизости от могил актеров Сергея Юрского и Алексея Булдакова.

В своей телеграмме премьер-министр России Михаил Мишустин отметил, что Гафт обладал особым творческим почерком. Артист навсегда останется для каждого россиянина дорогим и любимым, бесконечно преданным своей профессии и зрителям, а также родному «Современнику».

«Валентин Иосифович обладал особым творческим почерком, всегда играл ярко и вдохновенно. Для него не было маленьких или больших ролей, все они были значительными, наполненными его неповторимой интонацией и глубиной. Он умел изящно создавать очень разные образы, быть серьёзным, ироничным и неизменно обаятельным», — говорится в сообщении премьера.