Оперный певец Бехзод Давронов получил награду Большого театра и банка Credit Suisse

Об этом сообщила пресс-служба ГАБТ в понедельник.

Тенор оперной труппы Государственного академического Большого театра России назван первым победителем премии молодым оперным певцам. Награду Бехзоду Давронову вручил генеральный директор Большого театра Владимир Урин на Исторической сцене театра в воскресенье, 13 декабря.

Церемония состоялась перед показом оперы Джузеппе Верди «Травиата». В 2020 году премия вручается впервые, отмечается в сообщении.

Цель нового проекта, учрежденного в рамках долгосрочного партнерства Большого театра и банка Credit Suisse, — поддержка выдающихся молодых талантов, пояснили в пресс-службе театра.

В качестве приза Давронов получит также персональные коуч-сессии с ведущим преподавателем по вокалу международного уровня. В награду входит и финансовый грант, и творческая поддержка оперного певца Ильдара Абдразакова, которую мэтр будет осуществлять в течение года.