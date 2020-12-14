Григорий Лепс пошутил о своем страхе перед казахами

Признание певца прозвучало в эфире шоу «Музыкалити» с Максимом Галкиным на YouTube .

На этот раз гостями шоу стали популярный исполнитель Григорий Лепс и молодой певец Шарлот. Ведущий шоу представил им композицию «Ураган», записанную рэперами Гуфом и Murovei при участии казахстанского исполнителя V $ X V Prince.

Григорий Лепс поставил композиции высокую оценку. По его словам, песня ему понравилась.

В беседе Максим Галкин отметил, что V $ X V Prince — родом из Казахстана. При этом он заявил, что в России якобы принято бояться казахов.

«Да мы все боимся казахов. Это так и есть. Я — просто даже нет слов…» — пошутил Григорий Лепс. На этом Галкин ответил ему, что до сих пор не был в курсе того, что казахов надо бояться.

«Вот теперь ты в курсе. Бойся!» — ответил Лепс и добавил, что при разговоре о казахах принято говорить: «Я бывал в Алматы, там так замечательно». По его словам, это соответствует действительности — столица Казахстана действительно красивый город.