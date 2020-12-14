«Карлсон из Ташкента»: Домработница Киркорова рассказала о странном поклоннике Пугачевой

Уволенная на старости лет женщина поделилась воспоминаниями в эфире программы «Звезды сошлись» на НТВ.

Людмила Дороднова работала у Филиппа Киркорова домработницей 30 лет. Женщина была посвящена во все детали личной жизни исполнителя, став почти членом его семьи.

Однако в нынешнем году артист все же решил расстаться со своей домохозяйкой. Теперь знаменитая на всю Россию «домработница Люся» живет в однокомнатной квартире в Марьино и вспоминает о прошлом, в котором с Киркоровым и его близкими происходили разные удивительные события.

К одному из таких эпизодов относится случай, когда неизвестный мужчина повадился проникать в квартиру Аллы Пугачевой через окно. Таинственный поклонник ничего не брал у примадонны, кроме еды, вспоминает Дороднова. Однако однажды мужчина все же забрал кассетный плеер и бритву.

Более подробно об этом эпизоде Дороднова рассказала в интервью «Комсомольской правде» три года назад. По ее словам, влюбленные в знаменитую певицу поклонники преследовали ее своим вниманием в течение всей исполнительской карьеры.

Так, когда Пугачева жила на Тверской (сейчас эта квартира в собственности ее дочери Кристины), фанаты круглосуточно атаковали ее — жили в ее подъезде, ночевали на лестнице у порога двери. Однако один из них зашел совсем далеко — он регулярно проникал по вентиляционной трубе в ее квартиру.

Неладное Пугачева заметила лишь тогда, когда у нее со стола начала пропадать еда. Как стало известно впоследствии, мужчина мечтал жениться на Пугачевой, но не знал, как осуществить свой замысел. Он поселился на чердаке, откуда был выход на вентиляцию и крышу.

Как оказалось, мужчина был архитектором по профессии, поэтому найти лазейку в квартиру для него не составило труда. Выяснилось, что он жил на чердаке над Пугачевой в течение двух недель и залезал к ней в квартиру, когда дома у звезды никого не было.

Однако однажды на Пасху все выяснилось, рассказала домработница. По ее словам, в тот день она покрасила яйца, купила сыр и куличи, накрыла на стол и пошла на улицу по делам. Вернувшись, она увидела на столе одни крошки.

Приехав вечером с концерта вместе с Ильей Резником, Кристиной и Владимиром Пресняковым (тогдашним мужем Кристины Орбакайте), Алла Пугачева с порога заявила, что они проголодались. Однако домработница ответила, что дома нет даже хлеба, предположив, что дочь певицы могла забрать продукты днем, на что Орбакайте возразила, что давно не была в этой квартире.

В этот момент Евгений Болдин, бывший муж и директор Аллы Пугачевой, догадался, что дома кто-то есть, и потребовал у незнакомца появиться.

Уличенный архитектор подал голос в ответ, спустился и признался перед всеми, что приехал к ней из Ташкента, чтобы жениться. Однако присутствующие не испытали по этому поводу положительных эмоций и вызвали милицию, вспомнила Дороднова.

По словам домработницы, впоследствии на чердаке нашли бритвенный прибор Болдина и полотенце Пугачевой. Хотя в тумбочке у певицы лежали деньги и золотые украшения, мужчина не взял их.

Через несколько лет Дороднова встретила этого человека на улице. Он подошел к ней и сказал: «Люся, вы меня не узнали? Это я, тот самый Карлсон, который жил у вас на крыше!»