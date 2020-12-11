В Париже завершился демонтаж органа сгоревшего собора Нотр-Дам

Работы по восстановлению музыкального инструмента будут идти не менее полугода, сообщила радиостанция France Info.

Демонтаж органа, созданного в XVIII веке, закончился с опережением на два месяца от намеченного срока. В ноябре эксперты демонтировали строительные леса, окружавшие центральную часть собора еще до того, как он пострадал от пожара.

В соборе по-прежнему находятся деревянный корпус органа и его фасадные трубы, которые невозможно демонтировать из-за их хрупкости. Эксперты оценивают срок работ по реставрации не менее, чем в шесть месяцев.

После того, как восстановленный орган будет заново смонтирован в соборе, понадобится еще шесть месяцев для его отладки и настройки.

Так как пожар произошел в удаленной точке собора, орган избежал уничтожения огнем. Однако он стал непригоден для работы вследствие загрязнения продуктами горения, копотью и сажей.