Реставраторы московского кинотеатра «Художественный» нашли фарфор XVII века

О находках археологов сообщил портал мэра Москвы со ссылкой на Мосгорнаследия.

Работающие на реставрации кинотеатра нашли многочисленные фрагменты фарфоровых сервизов Гарднера, а также стеклянные бутылки и другие предметы XVII–XIX веков. В числе находок осколки старинной белоглиняной гладкой и красноглиняной поливной керамики, отмечают эксперты.

Хотя большинство найденных фрагментов датированы XVII–XVIII веками, были найдены и осколки посуды XVI века. Особенно много осколков сохранилось с конца XIX — начала ХХ века.

В числе найденных экспертами артефактов — фрагменты фирменной фарфоровой посуды с клеймами завода Кузнецова и фабрики Гарднера. В свое время это были дорогие и изящные сервизы, отмечается в сообщении.

В ходе работ реставраторы нашли бутылки, штофы и фляги конца XIX — начала XX века, а также аптечную посуду, чернильницы, флаконы, бокалы и рюмки. Всеми находками сейчас занимается Мосгорнаследие.