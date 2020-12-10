Остатки еды на древней керамике уличили древних индусов в поедании мяса

Результаты исследования опубликованы в журнале Journal of Archaeological Science.

Открытие сделали британские и индийские археологи, которые изучили состав липидов, сохранившихся на найденной при раскопках на северо-западе Индии керамической посуде. Ученые пришли к выводу, что рацион представителей древней Индской цивилизации составляла в основном пища животного происхождения.

Остатки жиров была найдены на древней керамике из поселений долины Инда, относящихся к III-II тысячелетиям до нашей эры и расположенных на территории городов Ракхигархи, Фармана и Масудпур. Анализ выявил преобладание таких продуктов, как мясо свиней, крупного рогатого скота, буйволов, овец и коз, а также, возможно, продуктов из молока.

Идентификация конкретных соединений показала на растительные и животные продукты, хранившиеся в сосудах. Изотопный анализ жирных кислот позволил ученым различать виды мяса и молока.

Впитанные древними керамическими сосудами липиды менее подвержены деградации, поэтому их находили в керамике из археологических сайтов по всему миру, отмечается в публикации. Однако в Южной Азии пока подобных исследований очень мало.