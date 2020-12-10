В выборгском парке «Монрепо» идет восстановление Библиотечного флигеля и курантов

О работе сообщили сотрудники парка на его официальной странице «ВКонтакте».

Возраст флигеля составляет около двухсот лет, поэтому за минувшее время его конструкция потеряла оригинальный облик и начала разрушаться. Реставраторы смогли сохранить половину бревен, из которых было построено здание.

На фасад флигеля вернутся куранты, по которым гости парка сверяли время в эпоху его владельцев, баронов Николаи.

Испорченные временем и погодой бревна флигеля сортировали в течение нескольких лет, маркировали, составляли ведомости и проводили экспертизы. После этого исторические бревна очищали и обрабатывали антипиренами и антисептиками.

«Теперь здание должно выстояться, чтобы прошел процесс усадки древесины. Это займет примерно полгода, и только после этого реставраторы приступят к наружной обшивке и внутренней отделке дома», — говорится в сообщении.