В Михайловском замке откроется выставка «Александр Бенуа. К 150-летию со дня рождения»

А.Бенуа. Версальский дворец вечером. 1924 год

Экспозиция заработает 9 декабря, сообщила пресс-служба Русского музея.

Выставка Экспозиция приурочена к юбилею Александра Бенуа (1870 - 1960). Художник, критик, историк искусств был основателем и идеологом художественного объединения «Мир искусства».

Кроме того, Бенуа вошел в историю как представитель прославленной творческой династии и ярчайший деятель Серебряного века русской культуры.

На экспозиции будут представлены живописные и графические произведения 1890-х – 1930-х из коллекции Русского музея, в том числе исторические и жанровые композиции, книжные иллюстрации, пейзажи и театральные эскизы. Многие из изображений почти неизвестны широким кругам зрителей, так как из-за хрупкости материала (бумаги) и опасности выцветания водяных красок они редко экспонируются.

Выставка организована при поддержке Благотворительного фонда «Лукойл» и продлится до 9 марта 2021 года, говорится в сообщении.