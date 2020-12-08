Петросян поведал о мучительной смерти «сгнившего в постели» Джигарханяна

Об этом юморист и телеведущий сообщил в интервью YouTube-каналу «Эмпатия Манучи».

По словам телеведущего, народный артист СССР провел последние дни жизни в муках и адских болях. Перед смертью Джигарханян лежал в полном одиночестве, не мог встать с кровати, при этом за ним никто как следует не ухаживал, поэтому у него на теле появились пролежни, заявил Петросян.

«Он сгнил лежа в постели. Сгнил, потому что никто к нему не подходил. Умирал в муках, в болях!» — заявил Петросян.

По словам артиста, Джигарханян страдал от сахарного диабета и ему требовалось регулярно делать инъекции. При этом уколы необходимо было делать в соответствии с графиком, однако об этом никто из окружения актера не заботился.

Армен Джигарханян скончался 14 ноября 2020 года в 85 лет. Актера похоронили на Ваганьковском кладбище в Москве, неподалеку от могилы его дочери Елены.